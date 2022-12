Riconoscimento di Cambridge, all’Ariosto si parla inglese

Il liceo Ariosto-Spallanzani è entrato a far parte del network Cambridge: già dal prossimo anno scolastico la scuola attiverà i corsi Igcse. Si tratta di un percorso di respiro internazionale, con insegnamento curricolare potenziato della lingua inglese e di una disciplina in lingua, che permetterà agli studenti di sostenere l’esame di certificazione Igcse (International General Certificate of Secondary Education), utile credito per gli studi universitari. Il programma Cambridge Igcse favorisce il potenziamento del curricolo attraverso lo sviluppo di competenze specifiche nelle materie di indirizzo in lingua inglese. I programmi vengono svolti in orario curricolare da docenti italiani e da docenti madrelingua. La rete Cambridge, di cui il liceo entra a far parte, offre supporto specifico per la formazione dei docenti coinvolti e propone materiali didattici all’avanguardia. Gli studenti avranno un orario settimanale aumentato di tre ore rispetto ai coetanei dell’indirizzo ministeriale: oltre ad aggiungere un’ora all’insegnamento di lingua inglese curricolare, si avvarranno anche del docente madrelingua per conversazione. Alla fine del biennio gli studenti sosterranno l’esame per ottenere la certificazione internazionale Igcse in inglese.