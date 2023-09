Riconosciuti Unesco: i Gessi di Scandiano entrano nelle Meraviglie del Mondo

Anche i Gessi di Scandiano tra i siti entrati, con la cerimonia ufficiale di Riyad, tra i luoghi patrimonio dell’umanità di Unesco. Ad annunciarlo, con grande soddisfazione, è il sindaco scandianese Matteo Nasciuti.

Per il primo cittadino si tratta di "un traguardo storico quello raggiunto dai Gessi Triassici della Valle del Secchia e della collina reggiana che sono da oggi tra le cosiddette ‘meraviglie del mondo’ e una piccola parte è in territorio scandianese.

Un traguardo raggiunto grazie a un progetto interistituzionale, coordinato dalla Regione Emilia Romagna, a cui anche il nostro Comune ha aderito con convinzione".

Nasciuti ha spiegato che in particolare hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, con tutti i soggetti coinvolti, che comprende anche la difesa dell’equilibrio ambientale e la tutela degli ecosistemi epigei ed ipogei; la protezione e conservazione dei geositi e del paesaggio geologico specifico dei Gessi.

"Entrando a far parte di questo circuito dei 260 siti in tutto il mondo si aprono opportunità di grande valorizzazione per l’intero distretto sia a livello di turismo naturalistico internazionale sia per il marketing territoriale", sottolinea Nasciuti.

m. b.