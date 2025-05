‘Ricordando-ci’, inaugurata la mostra. Aperta fino a giugno

E’ stata inaugurata la mostra ‘Ricordando-ci’ allo store la ‘Casa delle cose buone’ di via Morandi ad Albinea. Sarà visitabile fino a fine giugno il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 o su prenotazione al 0522347177. In biblioteca sarà possibile trovare informazioni e una introduzione al percorso fotografico. L’esposizione, che rientra nel circuito Off di Fotografia Europea, è nata da un progetto di Casa Betania in collaborazione con la fotografa Juani Canovas.

E’ stato coinvolto chi vive, partecipa e condivide il cammino di Casa Betania in un percorso di memoria e introspezione, partendo da una domanda: ‘Come ricordi i tuoi vent’anni?’. Attraverso oggetti simbolici, dettagli, sguardi e frammenti di vita, ogni scatto diventa un ponte tra passato e presente. L’obiettivo è dare loro spazio per raccontarsi, esprimersi e tradurre in immagini la loro esperienza. L’iniziativa è realizzata da Casa Betania ed è promossa insieme alla biblioteca e al Comune di Albinea.

m. b.