Ricordando Farri. Cent’anni dalla nascita: "Gli scatti di Stanislao erano testimonianze"

"Documentare significa conservare", amava dire Stanislao Farri sottolineando una delle funzioni fondamentali che lui attribuiva al linguaggio fotografico, guardando lontano e già costruendo un dialogo a distanza con le successive generazioni, a cui le sue fotografie un giorno avrebbero parlato. Al grande fotografo del Novecento, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita (Bibbiano, 6 luglio 1924 – Reggio Emilia, 22 giugno 2021), al "poeta dell’immagine, che usa l’obbiettivo per comunicare cose che la parola non sarebbe in grado di fare con lo stesso potere", come dice Enzo Silvi nella rassegna bibliografica, è dedicata la mostra ‘Scritture di luce. I libri fotografici di Stanislao Farri’, in programma da sabato 2 marzo (inaugurazione alle 17) allo spazio Arte Spallanzani di Barco di Bibbiano. Un progetto di ampio respiro, una celebrazione da parte dalle persone che gli hanno voluto bene e che mette al centro quei libri che lui venerava e da cui attingeva continuamente materia per i suoi studi e le sue ricerche, a cui s’accompagna un prezioso catalogo a cura di Sandro Parmiggiani sui 114 libri fotografici appartenuti alla collezione personale di Farri. Un volume ricco di contributi importanti, fra cui quello di Massimo Mussini, che di questo artista dell’immagine scrive "Tutta la sua esistenza si è svolta in una continua ricerca di perfezionamento. Possedeva un’innata modestia, aveva imparato il mestiere di fotografo da solo e si sentiva incompleto, però aveva carattere e provenendo da una famiglia economicamente modesta dove il lavoro indefesso era l’unico mezzo di sostentamento, un simile imprinting ne aveva fatto un operatore caparbio e inflessibile verso se stesso".

Erano i libri e le riviste di fotografia, oltre che le esperienze, il mezzo per accrescere il suo apprendistato e arricchire il suo modo di guardare la realtà. Profondamente attaccato alle pubblicazioni in cui erano riprodotte le sue immagini, ma anche alle fotografie di colleghi che lui ammirava, Farri considerava l’oggetto libro imprescindibile per perpetuare la memoria di sé, della cultura e della civiltà contadina in cui era nato e cresciuto, della famiglia e della sua comunità, e ne aveva iniziato la raccolta fin da adolescente. Farri partecipò nel 1943 alla sua prima mostra collettiva come amatore e collaborò col padre come calzolaio fino al 1949, quando lasciò la bottega per fare il tipografo. Nella sua carriera, iniziata nel 1955, ha partecipato a oltre 500 mostre di fotografia in Italia e all’estero come fotoamatore, poi nella fotografia professionale si dedicò alla documentazione dei beni culturali e di Reggio. Ha lasciato alla Biblioteca Panizzi il suo archivio, costituito da oltre 170.000 pezzi tra negativi e positivi. "Non dimenticherò mai l’immagine di una mattina autunnale, al mio arrivo in Municipio - ricorda Andrea Carletti, sindaco del paese natale di Farri – Stanislao era lì, davanti alla scalinata, chino sulla sua macchina fotografica appoggiata al cavalletto, ad attendere la luce giusta. Fu lo scatto, meraviglioso equilibrio di luci e ombre, che raffigura il palazzo municipale sulla copertina di ‘Ritorno a Bibbiano’". Maestro e punto di riferimento per molti che come lui amavano la natura e la bellezza del creato, "egli possedeva un’intuizione sintetica, in grado di cogliere le tendenze dello spirito umano", aggiunge Silvi, che ha collaborato all’interpretazione iconografica delle opere del fotografo. Fino al 1° aprile, ingresso libero. Orari: sabato e domenica, 10-12 / 16 – 19.