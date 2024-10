Ricordare la figura di San Francesco. Tanti gli appuntamenti in città

Domani (venerdì 4 ottobre) la Chiesa fa memoria di San Francesco d’Assisi e anche a Reggio Emilia sono davvero tanti gli appuntamenti per ricordare la figura di questo grande santo. Nella chiesa dei Frati Cappuccini di via Ferrari Bonini, si inizia oggi con la celebrazione del tradizionale Transito di San Francesco dopo la Santa Messa vespertina per ricordare il passaggio dalla vita terrena a quella celeste avvenuta proprio nella notte fra il 3 e il 4 ottobre. Venerdì, sono in programma tre celebrazioni, alle 7.30 alle 16 e alle 18.30, quest’ultima officiata dal vescovo emerito di Brescia, il sassolese Luciano Monari e animata dal coro della parrocchia cittadina dei Santi Pietro e Giacomo. Mercoledì 9 ottobre alle 20.45, invece, si terrà, nella sala Padre Daniele, la conferenza ’Stetti un poco e uscii dal mondo - La conversione di San Francesco nella Pala Bardi’. Inoltre, domani, Santa Messa solenne, animata dal coro Padre Remigio, anche nella cappellina dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Infine, sabato (5 ottobre), nella sala polivalente della parrocchia di Sant’Antonio da Padova, è in programma alle 21 lo spettacolo ’Le stimmate e la loro santità’, preceduto alle 19 dalla cena medievale.

Cesare Corbelli