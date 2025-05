Ricordata la figura dell’amministratore. Giorgio Bertolini

A vent’anni dalla scomparsa, avvenuta il 22 maggio 2005, è stato ricordato Giorgio Bertolini (consigliere comunale di Casina e primo presidente della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano) per il servizio reso alla comunità: un amministratore che amava il territorio , consapevole che si tratta di una risorsa non rinnovabile. Dalle riflessioni di Bertolini uscì il piano d’estrazione delle cave dell’Appennino, ma anche il Piano regolatore. Oggi se tra Leguigno e Trinità c’è una strada intitolata a Giorgio Bertolini, non è per ricordare la persona che l’ha fatta fare. "È dedicata a lui solo perché quella via durerà nel tempo con il ricordo legato al suo nome. Le sue idee di amministratore Erano idee pulite, ecologiche", è stato detto."Andrebbero riciclate. Grazie Giorgio Bertolini".

s.b.