Ricordati i partigiani Armando Luppi e Ugo Bizzarri I Comunisti: "Cippo in abbandono, lo ripuliremo"

Cerimonia ieri mattina a Correggio, nelle campagne tra Fazzano e San Biagio, davanti al cippo che ricorda i partigiani Armando Luppi e Ugo Bizzarri, uccisi dai fascisti nel giugno del 1944. E’ stata Miria, figlia della staffetta Stella Cadoppi e del partigiano James Pergetti, per i Comunisti reggiani, a deporre i fiori per ricordare i due partigiani caduti, definiti "eroici patrioti dirigenti del Pci, militanti di un ideale di libertà giustizia e fratellanza. Conobbero la violenza ed il carcere fascista. Per la Patria e la salvezza del popolo impugnarono le armi. Qui l’8 giugno 1944 furono assassinati nati dai fascisti".

Il cippo in loro memoria si trova nella campagna tra Fazzano e San Biagio. "Ma si trova in stato di abbandono, ormai in gran parte coperto dalle sterpaglie, che provvederemo a togliere a nostre spese, ripulendo quel luogo", hanno annunciato i Comunisti reggiani.