Ricordati i sette caduti vittime della battaglia di Fosdondo

In tanti hanno partecipato alla commemorazione della Battaglia di Fosdondo, avvenuta il 15 aprile 1945. Ritrovo al centro sociale Il Quartiere di Fosdondo per poi sfilare verso i cippi dei Caduti, con le note della banda Asioli. Hanno partecipato le autorità locali di Correggio e dei paesi limitrofi, oltre a numerosi cittadini. Poi appuntamento alla Sala Girasole per un aperitivo offerto dall’Anpi locale. In quella giornata morirono cinque partigiani (Sergio Fontanesi, Giacomo Pratissoli, Paride Caminati, Luciano Tondelli e Angiolino Morselli) e due civili (Dante Ibattici e Franco Faccendo) con tre feriti.