Ricordato Giuseppe Russo

Durante il pranzo sociale del Luzzara Calcio, all’Epifania, sono state assegnate tre borse di studio in memoria dello studente-atleta Giuseppe Russo, il suzzarese di 13 anni morto nel sonno nel 2020. L’iniziativa fa parte del progetto "LuzzaraCalcioNext, uniti per il prossimo". La borsa di studio consiste in 300 euro che vengono assegnati valutando la frequenza agli allenamenti, l’andamento scolastico, l’impegno nell’attività sportiva e nelle relazioni interpersonali sul terreno di gioco, l’assenza di provvedimenti disciplinari. Presenti il vicesindaco Nicola Vezzani, l’allenatore dei Giovanissimi, Mariol Pequini, il presidente del Luzzara, Roberto Meneghinello, il vice Corrado Tirelli. I presi sono andati a Davide Cusenza, Matteo Solfitti e Poeto Pozzi. Il prossimo anno verranno premiati tre tesserati nati nel 2010.