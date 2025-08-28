Fuga dall'ateneo
Ricordato il sacrificio dei cinque tedeschi uccisi dai compagni
28 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Sono passati 81 anni da quella notte del 26 agosto 1944, quando le truppe tedesche di stanza a Villa Rossi e Villa Calvi scoprirono che cinque loro commilitoni stavano collaborando con i partigiani e li fucilarono. La comunità di Albinea non ha mai dimenticato e non dimentica il coraggio di quegli uomini, che si ribellarono al sanguinario regime nazista.

L’altro pomeriggio un nutrito gruppo di cittadini albinetani si è ritrovato in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe per partecipare a una breve cerimonia in ricordo di quei soldati. Erano presenti la sindaca Roberta Ibattici, la giunta comunale e una nutrita delegazione di Anpi Albinea con in testa il suo presidente Giacomo Mazzali. Ibattici e Mazzali hanno ricordato il viaggio fatto Il 3 e il 4 aprile scorso nella città di Iserlohn per partecipare alle celebrazioni organizzate in memoria di Erwin Schlunder. Oltre a lui, furono fucilati: Hans Smidt, maresciallo del Quinto Corpo d’Armata, Erwin Bucker, anch’egli maresciallo, Karl-Heinz Schreyer e Martin Koch. Smidt, originario del distretto berlinese di Treptow-Kopenick con cui Albinea ha stretto un gemellaggio, era al comando della pattuglia di disertori. Telegrafista esperto e affascinato dalle idee socialiste, il graduato decise, insieme ai sui compagni, di collaborare con i partigiani per dar vita a una compagnia mista. Questi accordi però furono scoperti e Smidt fu ucciso. Poche ore dopo furono passati per le armi anche gli altri quattro soldati. Cinque mesi dopo il comando tedesco cadde grazie all’attacco degli alleati e del ’Gufo nero’ passato alla storia col nome di “Operazione Tombola”.

