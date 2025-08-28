Ricordato il sacrificio dei cinque tedeschi uccisi dai compagni

Sono passati 81 anni da quella notte del 26 agosto 1944, quando le truppe tedesche di stanza a Villa Rossi e Villa Calvi scoprirono che cinque loro commilitoni stavano collaborando con i partigiani e li fucilarono. La comunità di Albinea non ha mai dimenticato e non dimentica il coraggio di quegli uomini, che si ribellarono al sanguinario regime nazista.

L’altro pomeriggio un nutrito gruppo di cittadini albinetani si è ritrovato in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi a Botteghe per partecipare a una breve cerimonia in ricordo di quei soldati. Erano presenti la sindaca Roberta Ibattici, la giunta comunale e una nutrita delegazione di Anpi Albinea con in testa il suo presidente Giacomo Mazzali. Ibattici e Mazzali hanno ricordato il viaggio fatto Il 3 e il 4 aprile scorso nella città di Iserlohn per partecipare alle celebrazioni organizzate in memoria di Erwin Schlunder. Oltre a lui, furono fucilati: Hans Smidt, maresciallo del Quinto Corpo d’Armata, Erwin Bucker, anch’egli maresciallo, Karl-Heinz Schreyer e Martin Koch. Smidt, originario del distretto berlinese di Treptow-Kopenick con cui Albinea ha stretto un gemellaggio, era al comando della pattuglia di disertori. Telegrafista esperto e affascinato dalle idee socialiste, il graduato decise, insieme ai sui compagni, di collaborare con i partigiani per dar vita a una compagnia mista. Questi accordi però furono scoperti e Smidt fu ucciso. Poche ore dopo furono passati per le armi anche gli altri quattro soldati. Cinque mesi dopo il comando tedesco cadde grazie all’attacco degli alleati e del ’Gufo nero’ passato alla storia col nome di “Operazione Tombola”.