Ricordato il sacrificio di sette partigiani

A ricordo dei sette partigiani caduti nella battaglia di Cerrè Sologno il 15 marzo 1944, una delegazione dei comunisti reggiani ha depositato in occasione dell’81° anniversario nuna corona di fiori accanto alla lapide (foto) che riporta i nomi delle vittime, "eroi caduti nella guerra patriottica per la liberazione dell’Italia dai nazifascisti".

A Cerrè Sologno i primi nuclei di partigiani di Reggio e Modena il 15-3-1944 piegarono e distrussero una agguerrita compagnia di nazifascisti in una cruenta battaglia. Tra i partigiani ci furono undici feriti e sette morti: i reggiani Gaetano Bedeschi e Nicola Franceschini, i modenesi Walter Zetti, Azelio Rinfranti, Giovanni Bertoni e Gerardo Albicini, il barese Luigi Bosco. "Eterna gloria agli eroici partigiani caduti a Cerrè Sologno. Le idee per cui hanno lottato e sono morti i nostri partigiani non hanno trovato ancora attuazione in una società che millanta il folle riarmo come fonte del diritto - afferma in una nota Alessandro Fontanesi - a discapito proprio degli universali diritti dei cittadini, a partire dalla sanità pubblica e dal lavoro".

La battaglia di Cerré Sologno è ricordata da una stele inaugurata nel 1954, dieci anni dopo la battaglia, sulla strada per Ligonchio al bivio per Carù.

s.b.