"Ricorderemo per sempre il suo stupendo sorriso"

Centinaia di messaggi di cordoglio affidati a Facebook, inviati tramite messaggi o espressi personalmente alla famiglia Kurti. Uno tsunami di solidarietà ed affetto per la famiglia albanese molto nota a San Polo. Il babbo, è titolare della stazione di servizio Q8 di Fontaneto e per 5 anni consigliere comunale del centrodestra; sua moglie Manjola è cuoca al Red Lion di San Polo. Leila aveva appena terminato la prima elementare alla ‘Renzo Pezzani’ di San Polo: la dirigente scolastica Elena Viale, a nome di tutto l’istituto comprensivo Petrarca e degli insegnanti, ieri ha espresso le sue condoglianze "per questa grave perdita per tutta la comunità scolastica". E se il sindaco Franco Palù ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, dal centrodestra (Gentjan ha militato prima nella Lega, per poi transitare in Fratelli d’Italia) arrivano altre parole di cordoglio. Il gruppo consiliare Alleanza per San Polo ricorda come "nella recente campagna elettorale Gentjan ha partecipato con grande entusiasmo, spesso con la piccola Leila che ricorderemo sempre per il suo grande sorriso che ci donava in ogni occasione". Anche il coordinamento provinciale di Fd’I e Lega scrivono che Leila "resterà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e voluto bene".

Francesca Chilloni