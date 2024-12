"Ricordiamo il martirio di Lasagni"

"Ricordiamo il martirio di Nanni Lasagni". L’appello è stato lanciato da Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale e capogruppo della minoranza a Scandiano. L’esponente di Forza Italia ricorda che ricorrono nel 2025 "gli 80 anni dal rapimento e uccisione di un 16enne compiuto a Scandiano dai partigiani di matrice comunista il 1° gennaio del 1945. Questo episodio è dalla sinistra a Scandiano e Reggio volutamente da sempre dimenticato: non si può addivenire ad una vera pacificazione se si continua ad utilizzare la storia in modo speculativo e politico. Gli assassini di Lasagni furono lasciati in libertà perché coloro che condannarono da subito il rapimento del giovane si adoperarono poi a scarcerare gli esecutori del delitto di un minorenne innocente e a far dimenticare una pagina vergognosa del partigianato locale".