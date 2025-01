"Ricordiamo la storia del brigadiere ucciso dai partigiani"

"Ricordiamo l’assassinio del brigadiere Vasco Filippini caduto in un agguato: il suo cadavere fu poi fatto sparire per sempre". Il consigliere comunale scandianese e provinciale Giuseppe Pagliani chiede di ricordare il brigadiere Filippini (foto). L’esponente di Forza Italia riferisce che il 12 gennaio del 1945 "avvennero a Borzano di Albinea il rapimento, l’uccisione e conseguente sparizione del cadavere del brigadiere Vasco Filippini per mano di un gruppo di partigiani di matrice comunista. Filippini era medaglia d’argento al valor militare. Il fatto che gli permise di ricevere l’onorificenza accadde a Castelnovo Monti, nel dicembre 1918 a guerra appena conclusa, quando i disertori armati ingaggiarono uno scontro a fuoco contro i carabinieri".