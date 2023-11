"Ricordiamo Sandro Pertini"

Nel consiglio comunale di domani, in municipio a Bagnolo, è in programma pure la mozione presentata da Alternativa Bagnolo che chiede di intitolare a Sandro Pertini "uno spazio pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità". La mozione, firmata da Marco Signori, impegna l’amministrazione comunale a dedicare all’ex presidente della Repubblica "un luogo significativo anche in quanto a visibilità e importanza, uno spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità in territorio comunale". Il consigliere comunale autore della proposta è convinto che la figura di Sandro Pertini meriti di avere anche a Bagnolo un luogo pubblico a lui intitolato.