"Ricordo i tifosi: piangevano di gioia"

Michele Antonutti nella recente storia biancorossa può essere ribattezzato l’uomo della svolta. Il giocatore che – grazie ad un’intuizione dell’allora ds Frosini e alla disponibilità di patron Landi – cambiò i connotati alla stagione 2011-2012, permettendo al team di Menetti di conquistare la Serie A. Da quel momento la Reggio dei canestri non si è più guardata indietro e domenica, come in un cerchio che si chiude, l’ex capitano della ‘Trenkwalder’ vivrà un emozionante ritorno al PalaBigi dove Udine – di cui adesso è ‘brand ambassador’ riassaporerà la Serie A dopo 16 anni di attesa.

Antonutti, come sta e cosa fa di bello nella vita?

"Sono brand ambassador dell’Apu Udine, mi occupo dei i rapporti istituzionali delle squadre del settore giovanile e di tutto quello che c’è intorno alla Serie A. È un ruolo di responsabilità dentro alla squadra in cui sono nato. Oltre a questo, sono il presidente della commissione tecnica del Coni per il Friuli-Venezia Giulia. A tal proposito ho appena finito un evento da 5mila persone, con tanti giovani, a cui ha partecipato anche Bonfiglio, il nuovo presidente del Coni".

A differenza di tanti ex giocatori che si trovano un po’ spiazzati a fine carriera, lei ha le idee chiare.

"Ho sempre pensato costruirmi qualcosa mentre ero ancora un giocatore. Sono arrivato a 40 anni senza accorgermene, ma il mio mondo era questo. Quindi mi sono messo sotto: ho la certificazione come mental coach, tengo speech aziendali, ho studiato sport management… Scherzando dico spesso che tutto quello che non ho fatto a scuola, poi l’ho recuperato".

Domenica ci sarà la sfida tra Reggio e Udine che è la ‘sua’ partita: che sensazioni ha?

"Forti. Udine torna in Serie A dopo 16 anni e io sono un po’ il trait d’union con quei tempi. Il mio numero 9 è l’unica maglia ritirata di tutti gli sport nel Friuli-Venezia Giulia ed è quindi un grande orgoglio, ma anche una responsabilità. Reggio invece ha rappresentato la fase di crescita: le coppe la promozione. Quello che Reggio vive adesso è un po’ nato ai miei tempi…". Quando è stato al PalaBigi l’ultima volta?

"Per la celebrazione della fine della carriera di Rimantas Kaukenas e ho detto tutto. So che ci sarà un omaggio per me e spero di sentire tutto il calore del pubblico".

Il momento più bello in biancorosso?

"Il percorso della promozione. Arrivai in una fase in cui la squadra era un po’ difficoltà, la mia prima partita fu un’infrasettimanale, con Brescia, e ricordo che il palazzetto era mezzo vuoto. Poi facemmo un grande finale e arrivò la Serie A. Vidi la gente piangere per la felicità, si poteva tornare a sognare, tanto che poi in estate ci fu il boom degli abbonamenti".

Che tipo di squadra è Udine?

"Che salendo in A1 non ha voluto snaturarsi e che vuole tenere alta l’intensità. La sua certezza è la difesa per avere poi un’ottima transizione. Tutti i giocatori hanno grandi motivazioni: Hickey è il leader ed è stato l’Mvp dell’A2, quindi è una grande sfida per lui misurarsi al livello superiore. Stessa cosa per il gruppo italiano e per Vertemati, pure lui eletto come miglior coach in A2: avrà grandi stimoli".

Che partita si aspetta?

"Va fatta la premessa che è sempre la prima di campionato, quindi le incognite ci sono da entrambe le parti. L’esperienza che ha Reggio però può fare la differenza. Ha alle spalle un ambiente più pronto e ha già giocato partite ufficiali nel Q-Round di Bcl, Udine questo banco di prova non lo ha ancora avuto".