"Ricordo indelebile della sua umiltà"

Era solo un anno fa quando ascoltammo le parole paterne di Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, che ci hanno lasciato il ricordo indelebile dell’umiltà e della semplicità del pontefice. Oggi invece ci troviamo a Roma, al Giubileo degli adolescenti, catapultati nel bel mezzo dei suoi funerali. Sicuramente la situazione ci ha inizialmente destabilizzato, ma dopotutto siamo venuti qui a Roma da pellegrini. Grazie Papa Francesco per la tua spontaneità, per averci sempre ricordato di vivere il cammino della vita da pellegrini e non da turisti, di non collezionare ’selfie’, ma incontri, e di peregrinare sempre alla ricerca di qualcosa: alla ricerca della felicità.