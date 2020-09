Sono pronti i ricorsi di Adiconsum Confconsumatori e le conciliazioni davanti all’Abf (arbitrato bancario finanziario) per i tanti pazienti emiliano-romagnoli rimasti senza cure e con pagamenti già effettuati verso la catena Dentix Italia che a causa della crisi ha presentato la domanda di concordato...

Sono pronti i ricorsi di Adiconsum Confconsumatori e le conciliazioni davanti all’Abf (arbitrato bancario finanziario) per i tanti pazienti emiliano-romagnoli rimasti senza cure e con pagamenti già effettuati verso la catena Dentix Italia che a causa della crisi ha presentato la domanda di concordato preventivo, non riaprendo di conseguenza le proprie sedi in Italia, tra cui quella di Reggio in piazza Prampolini. Dopo aver messo in mora la società e vista la mancata evasione delle istanze di risoluzione dei finanziamenti le associazioni di tutela sono pronti con la pioggia di ricorsi e segnaleranno alla Banca d’Italia il comportamento ritenuto scorretto di Cofidis, Fiditalia, Agos e Deutsche Bank che non avrebbero risolto i contratti senza restituire quanto dovuto.

"Un risultato importante – afferma l’avvocato Francesca Galloni di Confconsumatori nazionale – perché dà ragione alla linea decisa dall’associazione, al fine di evitare lungaggini e costi di cause giudiziarie che graverebbero economicamente su persone già in difficoltà e, in alcuni casi, con gravi pregiudizi di salute". A farle eco Massimo Rancati, di Adiconsum Cisl Emilia Centrale. "I cittadini coinvolti, che già hanno dovuto patire un’ulteriore sofferenza per la pandemia da Covid-19, non possono prestarsi ulteriormente alle pratiche dilatorie messe in atto dalle finanziarie, che o non rispondono pur essendone tenute o richiedono di sottoporre ad inutili trafile e perizie mediche chi invece ha bisogno di soluzione in tempi rapidi, come peraltro previsto per legge".

