’Ricostruiamo Reggiolo’. I partiti del centrodestra uniti per Manila Maffei

Sembra essere unito, almeno dal punto di vista delle indicazioni dei vertici dei partiti, il fronte del centrodestra sull’appoggio alla lista ’Ricostruiamo Reggiolo’ guidata dal candidato sindaco Manila Maffei, già da tempo portavoce di un comitato di soci prestatori creditori della ex Coop Muratori Reggiolo, in attesa del rimborso delle somme versate alla stessa cooperativa. È stato diffuso il logo della lista, che comprende anche i simboli di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro. Pur se in paese ci sono esponenti di area centrodestra intenzionati a presentare una propria lista civica autonoma, al momento non ancora ufficializzata. Dal versante di ’Ricostruiamo Reggiolo’ si sta invece puntando alla creazione di una lista unica. Già ufficializzata la presentazione della lista di Centrosinistra, attualmente al governo locale, mentre non si esclude una possibile lista di ispirazione comunista. Sempre in tema di campagna pre voto, stasera alle 21 al Centro Jolly di Rolo in programma un incontro sulla preparazione del programma elettorale di Centro Sinistra per Rolo del candidato Ruggero Baraldi.