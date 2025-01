Ricostruzione, processo ’Sisma’. Cade l’aggravante mafiosa. Assolto il consulente finanziario

Assolto "per non aver commesso il fatto". È stata ribaltata in secondo grado la sentenza emessa per Enrico Ferretti (1975), il consulente finanziario di Guastalla imputato nel processo scaturito dall’operazione ‘Sisma’, incentrata su presunti illeciti commessi nella ricostruzione post terremoto 2012 nei comuni mantovani, ritenuti dalla Dda a sfondo mafioso.

Il verdetto è stato emesso ieri dalla Corte d’Appello di Brescia, che ha depennato per Ferretti la condanna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa – emessa nel 2023 – per due accuse di interposizione fittizia con aggravante mafiosa contestate dalla Dda, secondo cui Ferretti avrebbe fatto pressione su due banche per agevolare Giuseppe Todaro, architetto di Reggiolo, e il padre Raffaele Todaro, nell’apertura di due conti correnti, così da aiutarli a eludere provvedimenti di prevenzione patrimoniale.

Per i Todaro, ieri la condanna è stata confermata, leggermente rialzata per il figlio e ribassata di quasi due anni per il padre, di nuovo senza aggravante 416 mafiosa. L’indagine si incentra su un presunto sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino degli edifici privati, secondo gli inquirenti per rimpinguare la cassa del clan Dragone-Ciampà. Ma ieri i giudici di Brescia hanno di nuovo confermato le sentenze dei precedenti tribunali, ovvero il Riesame e il primo grado, secondo cui per i reati commessi non sussiste l’aggravante di aver agevolato la ‘ndrangheta.

I Todaro, ora ai domiciliari, sono figlio (Raffaele) e nipote (Giuseppe) del boss della ‘ndrangheta di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004. In Appello Giuseppe Todaro è stato condannato a 6 anni e 8 mesi (in primo grado 6 anni e 4 mesi, la Dda ne chiedeva 14): è accusato di condotte illecite per facilitare la concessione di contributi pubblici. Ieri è stato riconosciuto responsabile anche di un’accusa che fu derubricata da estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, limitatamente alla richiesta indebita di un assegno di 4mila euro: all’uomo, parte civile tramite l’avvocato Claudio Terzi, sono stati riconosciuti 8mila euro di danni. La difesa di Todaro è affidata agli avvocati Giuseppe Migale Ranieri e Silvia Salvato: "Valuteremo se impugnare", dichiara Migale Ranieri. Per il padre Raffaele Todaro, ai domiciliari, la pena si è ridotta da 5 anni e 7 mesi a 3 anni e 10 mesi: lui, difeso dagli avvocati Migale Ranieri e Luigi Colacino, è stato assolto da un’accusa di corruzione ed è stata tolta l’aggravante a una bancarotta. Per Claudio Pasotti (1971), di Brescia, ieri sentenza di 1 anno e 2 mesi tramutati in lavori di pubblica utilità (primo grado: 1 anno e 10 mesi).

Ferretti è assistito dagli avvocati Luigi Scarcella e Vittorio Tria. Inizialmente ai domiciliari, ne uscì dopo il Riesame e fu sottoposto all’obbligo di firma, poi tolto: da tempo è libero. Ricevette una sospensione cautelare dal suo albo professionale. "La formula di assoluzione dimostra che Ferretti non fece alcuna pressione o forzatura – dichiara Scarcella –. Finalmente si pone rimedio a un’ingiustizia, considerato che nella sentenza vi erano solo congetture senza alcuna prova. Siamo molto soddisfatti, tuttavia rimane incalcolabile il danno alla reputazione del nostro assistito, soprattutto sul piano professionale".