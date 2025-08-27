Dalla ricostruzione della scuola Aosta al nuovo polo dell’infanzia: investimenti record

Reggio Emilia, 27 agosto 2025 – Alla vigilia della riapertura delle scuole, il Comune di Reggio Emilia fa il punto sugli investimenti in edilizia scolastica, uno dei settori che l’amministrazione ha sempre indicato come prioritario. In totale sono 27 gli interventi che hanno interessato nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con lavori mirati soprattutto a efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e rinforzi antisismici.

Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati attivati 13 cantieri per un investimento di circa 28 milioni di euro, a cui si aggiunge un contributo diretto, seppur ridotto, da parte del Comune. Tra gli interventi più significativi spiccano la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria Amedeo d’Aosta e la nascita del nuovo Polo dell’infanzia “Nilde Iotti” al quartiere Orologio, all’interno del parco Ottavi.

Parallelamente, sono stati avviati altri 11 progetti: sei riguardano la riqualificazione di nidi e scuole esistenti, mentre cinque consistono nella realizzazione di nuove mense scolastiche, pensate non solo come servizio per gli alunni, ma anche come spazi comunitari aperti alla cittadinanza in orari extrascolastici. Accanto agli investimenti straordinari garantiti dal Pnrr, durante l’estate l’amministrazione comunale ha portato avanti 14 interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, con un impegno di 542 mila euro destinati a riparazioni, risanamenti e ottimizzazione degli ambienti.

"Investire sulla scuola, a partire dagli edifici dove bambini e ragazzi crescono e imparano, significa investire sui cittadini di domani – sottolinea il sindaco Marco Massari –. Le progettualità che presentiamo oggi rappresentano uno stanziamento senza precedenti, superiore ai 28 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse comunali”.

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche educative, Marwa Mahmoud, che richiama l’insegnamento di Loris Malaguzzi: "La qualità degli spazi scolastici va di pari passo con quella dell’apprendimento. Un ambiente ben progettato e accogliente stimola curiosità, autonomia, socialità e creatività, diventando parte integrante del percorso educativo”. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Lanfranco De Franco, evidenzia invece il ruolo determinante dei finanziamenti europei: 2Il Pnrr è stata un’occasione irripetibile. A metà settembre torneranno in classe le prime 18 sezioni della scuola Aosta, in una struttura all’avanguardia che, una volta completata anche con palestra e i restanti spazi, permetterà una fruizione ottimale per studenti, personale scolastico e società sportive”.

L’obiettivo ora è rispettare i tempi serrati per non perdere i fondi disponibili: entro la fine dell’anno dovrebbero concludersi i cantieri nei nidi, nelle scuole d’infanzia e nelle nuove mense, mentre entro la primavera 2026 è prevista la chiusura dei due interventi più impegnativi, ovvero la scuola Aosta e il Polo dell’infanzia “Nilde Iotti”.