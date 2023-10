"Ricoverata all’ospedale e multata al parcheggio. Ho vinto il ricorso"

"Basta ticket al parcheggio per chi va al pronto soccorso del Santa Maria". La consigliera del M5s Paola Soragni (foto), avvocato di professione, dà notizia di un ricorso da lei promosso e accolto dal giudice di pace di Reggio Maghenzani Taverna. Soragni racconta come, vivendo da sola con la figlia e non avendo nessuno che potesse accompagnarla, è andata al pronto soccorso dove poi venne operata d’urgenza e ricoverata per una settimana. Ma alle sue dimissioni, ha trovato sull’auto due multe da 29,40 euro l’una. Da qui il ricorso. "Se la sottoscritta si può permettere di presentarsi dinanzi al giudice di pace, vi sono persone che accettano di pagare una sanzione illegittima, per evitare costi superiori. Occorre trovare soluzioni, come rilasciare un ticket da parte della struttura sanitaria".