Ricoverato a Manila. Farnesina in campo: "Sostegno ai familiari"

Dalla Farnesina vengono rassicurazioni sull’attenzione che viene riservata al caso di Fabio Boniburini, seguita con attenzione sia dal punto di vista sanitario che economico. Grazie all’intervento dell’Italia, ad esempio, le spese di cura e ricovero sono state ridotte in modo "significativo". Innanzitutto, il ministero fa sapere che "è ricoverato dal mese di febbraio presso il Manila Doctors Hospital, ove è stato operato d’urgenza a seguito di un’emorragia cerebrale. Il connazionale si trova attualmente in terapia intensiva ma sarebbe sveglio e vigile", confermando quanto raccontato dalla famiglia. L’ambasciata d’Italia a Manila, in stretto coordinamento con la Farnesina, sta "effettuando visite alla struttura sanitaria e mantenendo costanti contatti con i familiari e il personale medico". La sede diplomatica inoltre sta fornendo "ogni necessaria assistenza consolare per l’organizzazione del rimpatrio sanitario in Italia".

La Farnesina conferma anche l’aiuto finanziario ai parenti dello sfortunato turista montecchiese: "Le spese mediche sono sostenute dai familiari, anche alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa, secondo la quale la Sede interviene in assistenza economica solo qualora il connazionale versi in stato d’indigenza". Nel caso specifico, Boniburini avrebbe una certa disponibilità ma "grazie anche all’intervento dell’ambasciata presso la struttura ospedaliera, i familiari hanno comunque beneficiato di una significativa riduzione dei costi". Il sito ministeriale ‘Viaggiaresicuri.it’ ha pubblicato un articolo sull’importanza di una polizza sanitaria se si viaggia nelle Filippine. "La qualità delle strutture sanitarie pubbliche è inadeguata. Di migliore livello sono le strutture private, ma di costo elevato"

Francesca Chilloni