"Ridaremo ai cittadini ’Villa Mannaia’"

C’è anche ’Villa Mannaia, un luogo simbolo del potere dei fratelli Sarcone, travolti dai processi sulla ’ndrangheta, tra i beni confiscati in via definitiva. Un passaggio che riguarda beni per un valore complessivo di 13 milioni di euro e che ha proprio nel complesso residenziale di pregio all’ingresso di Bibbiano una delle realtà maggiormente rilevanti. Altri immobili sono stati confiscati in via definitiva in via Angelo secchi

"Apprendiamo con grande soddisfazione della confisca definitiva di beni presenti sul nostro territorio - dicono il sindaco Andrea Carletti e la consigliera con delega alla legalità, Alessia Pellicciari -. É nostra intenzione restituire alla collettività ciò che prima era nelle mani della criminalità organizzata".

"Già da tempo ci siamo attivati per comprendere quali fossero le procedure e gli strumenti da attuare - proseguono Carletti e Pellicciari -. Ora che siamo in una fase di confisca definitiva, metteremo in campo ogni azione ed ogni energia per restituire il patrimonio presente sul nostro territorio alla comunità, prevedendone un riutilizzo sociale".

Con la confisca definitiva, i beni - compresi quelli nel territorio di Bibbiano - sono passati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Spetta ora al comune di Bibbiano, per i beni sul suo territorio, presentare una manifestazione di interesse, proponendo un utilizzo con finalità istituzionali o sociali.

L’esecuzione definitiva della confisca dei beni sequestrati alla ’ndrangheta è scattata l’altra mattina, eseguita dalla Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri. Riguarda proprietà distribuite a Reggio, Modena, Parma, Perugia, Crotone e Cutro, nonché conti bancari in Lituania e Romania, nei confronti di dieci persone, con i quattro fratelli Sarcone (Nicolino 57 anni, Gianluigi 51 anni, Carmine 43 anni e Giuseppe Grande 61 anni), Francesca Lerose, Davide Sarcone Grande, Nicol Sarcone Grande, Rasa Gotsalkaite, Viktoria Todorova Gujgulov