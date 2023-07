"Ridate l’automedica a Correggio" Protesta martedì davanti al municipio

"Non è vero che con una sola automedica per i distretti di Correggio e Guastalla non cambia nulla nel servizio di Emergenza-urgenza per i cittadini. Cambia molto, eccome". E’ il commento di alcuni operatori sanitari a fronte delle dichiarazioni dell’Azienda Usl, pubblicate ieri dal Carlino, segnalando pure come siano sufficienti due interventi di emergenza contemporanei per "scoprire" un ampio territorio (di oltre centomila abitanti) degli equipaggi di soccorso avanzato.

Nella prima serata di giovedì sono bastati due interventi, da codice rosso, per esaurire la disponibilità sul territorio. A Correggio è intervenuta un’ambulanza con autoinfermieristica per un malore in abitazione. Il peggioramento delle condizioni del paziente ha costretto a "ingaggiare" anche l’automedica, giunta da Novellara.

Nel frattempo, proprio alla sede Cri di Novellara si è presentato un paziente in codice rosso, con sintomi di crisi cardiaca. Con la medica impegnata altrove, a Novellara è stata chiamata l’autoinfermieristica di Guastalla, intervenuta con l’ambulanza di Fabbrico, in quanto quella locale era su altro servizio.

Dunque, per il tempo necessario a garantire il doppio soccorso, nella vasta zona della Bassa – distretti di Correggio e Guastalla – non c’erano più disponibili automezzi di soccorso avanzato, con unica alternativa l’intervento dell’elicottero del 118, sempre se già libero da altri servizi.

Quindi il nuovo sistema adottato dall’Azienda Usl mostra diverse criticità, con una molteplicità di variabili che possono presentarsi di volta in volta sul territorio. Attraverso i sindacati di categoria della Sanità, emerge inoltre come la normativa preveda un’automedica in servizio ogni 60mila abitanti.

Parametro che sarebbe rispettato in caso di equipaggi a Correggio e Guastalla. Ma con un’unica automedica su un territorio di oltre centomila residenti, si capisce che le indicazioni sono ampiamente "disattese".

Ieri era previsto un incontro sul tema dell’Emergenza-urgenza a Correggio, con la partecipazione del sindaco Fabio Testi.

Pure dalle opposizioni, con la coalizione "Si può fare", si chiede il ripristino del servizio di automedica a Correggio 24 ore su 24. E per martedì 25 luglio dalle 18,30 alle 20,30 è stata fissata una manifestazione davanti al municipio, avviando pure una nuova raccolta di firme a sostegno di questa richiesta.

Antonio Lecci