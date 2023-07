"Ridateci automedica e pronto soccorso"

"Ridateci il servizio di automedica a Correggio, 24 ore su 24. E un pronto soccorso ospedaliero degno di tale nome".

E’ questa la richiesta abbinata a una nuova raccolta di firme, che prende il via oggi con un presidio davanti al municipio di Correggio, dalle 18,30 alle 20,30, organizzato dalla coalizione "Si può fare" che unisce Prc, M5S, lista civica Abc e Sinistra Italiana, rappresentata in consiglio comunale da Giancarlo Setti.

"Siamo stanchi di vederci calare le risorse per la sanità pubblica – sbotta Gianni Tasselli del Prc, tra i portavoce della coalizione – e di continuare a perdere servizi importanti. Prima delle recenti elezioni comunali hanno riaperto il punto di primo soccorso in ospedale, con tanto di cerimonia ufficiale. Ma non ci hanno detto che questa struttura rischia di chiudere molto presto, per essere ridimensionata a una specie di ambulatorio. Inoltre, nei giorni scorsi hanno cancellato l’automedica dal nostro ospedale. Abbiamo un’unica automedica per un territorio di oltre centomila abitanti? Ma pare normale tutto questo?".

In questa vicenda, inoltre, emerge un evidente "silenzio" della politica locale.

Finora solo forze di opposizione a Correggio hanno manifestato contrarietà al nuovo sistema di Emergenza-urgenza sul territorio locale. Dai sindaci, invece, nessuna presa di posizione ufficiale. Mentre anche operatori del settore sanitario si stanno mobilitando, anche attraverso la costituzione di una associazione che possa far sentire la propria voce sull’argomento.

Antonio Lecci