Ridateci il maestro Marco. Le mamme si mobilitano: "È amatissimo dai nostri figli"

Genitori contrari al trasferimento del maestro che lo scorso anno scolastico ha seguito la classe prima della scuola primaria di Casalgrande. Le famiglie dei bambini hanno lanciato un appello. Ovvero chiedere la continuazione della presenza del docente Marco Todaro anche per la nuova ripresa delle lezioni, ed evitare così il suo ‘spostamento’ a Castellarano. Una delegazione di sei genitori intanto si è recata a Reggio al provveditorato degli studi. "In modo pacifico ed educato abbiamo esposto – spiega una mamma – le nostre preoccupazioni dopo che l’insegnante assegnato lo scorso anno ai bambini di prima elementare non è stato rinnovato. Questo perchè c’è un sistema di assegnazione posti automatico istituito dal Ministero. Una sorta di slot machine che associa nomi e punteggi ai posti vacanti per l’insegnamento, dalle scuole materne alle superiori. Un ragazzo delle superiori ha una maturità tale da poter meglio affrontare continui cambiamenti, ma ciò non avviene per i bambini di sette anni che non hanno una maturità da capire questa sorta di burocrazia che vige sulle loro teste". Il maestro Todaro aveva accompagnato gli alunni nelle materie di matematica, inglese, scienze. "E’ un insegnante – sottolinea la mamma – disponibile e carismatico. In prima elementare i bimbi sono stati accolti dal maestro e si sono affezionati tantissimo: purtroppo, nonostante la sua volontà di rimanere a Casalgrande preservando la continuità didattica e i rapporti interpersonali creati con ognuno dei bambini, è stato spostato in un altro istituto comprensivo. Dall’incontro col provveditorato abbiamo trovato un muro fatto di burocrazia e sistemi invalicabili".

Matteo Barca