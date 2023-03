Rider, multe per biciclette e contratti irregolari

Controlli straordinari anche a Reggio sui cosiddetti ‘rider’, i ciclofattorini a domicilio che lavorano per le maggiori compagnie di delivery. Nell’operazione, estesa in tutta Italia, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro assieme ai colleghi della compagnia di Reggio e della polizia municipale hanno verificato i contratti e i mezzi utilizzati; in particolare in via Emilia Ospizio, dove solitamente stazionano in attesa di ricevere le ordinazioni. Nello specifico sono stati fermati una decina di rider e sono state elevate alcune sanzioni in base al codice strada e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Al centro-nord Italia – dove a coordinatore i servizi straordinari è stata la Procura di Milano che ha aperto un fascicolo d’inchiesta – sono emersi dati allarmanti: un rider straniero su dieci lavora in nero grazie ad account che gli vengono ceduti e si ipotizza sia quindi vittima del caporalato. Complessivamente in poche ore è stata verificata la presenza in strada di 1.609 rider in 225 hotspot (luoghi dove i rider si ritrovano in attesa di ricevere gli ordini) in tutta Italia. Nel centro-nord su 823 lavoratori stranieri controllati, a 92 di questi in 36 diverse città erano stati ceduti account non propri, per una percentuale dell‘11,2%. In merito a questo fenomeno l‘ipotesi di accusa è di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero caporalato. Inoltre sono state accertate 23 prestazioni lavorative fornite da stranieri irregolari in Italia, avviate verifiche su oltre 1.500 rider in materia di sicurezza ed igiene e sequestrati 22 mezzi non idonei alla circolazione stradale. Tra i 92 che lavoravano grazie alla cessione di account c‘era anche un minore, che è stato riaffidato ai propri genitori. Nella maxi operazione sono stati impiegati complessivamente 845 carabinieri di cui 465 del Comando per la tutela del lavoro, 380 militari dell‘Arma territoriale e 137 agenti delle polizie locali.