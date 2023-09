Ridisegnato il percorso della linea 1+ a Albinea tra poli scolastici e sanitari

Una linea 1+ rinnovata con un percorso che attraversa rapidamente i luoghi più frequentati del comune e una corsa della linea 72 per gli studenti di Bellarosa, Borzano e Noce che frequentano gli istituti reggiani: sono le novità, sul trasporto pubblico di Albinea con l’inizio del nuovo anno scolastico, fortemente volute dall’amministrazione e diventate realtà grazie alla collaborazione con l’Agenzia della Mobilità.

Quella sulla linea 1+ è un’importante rivoluzione sull’asse est ovest della pedemontana tra Puianello e Borzano fino al Gobetti di Scandiano.

La nuova organizzazione trasforma il percorso del bus in un vero e proprio trasporto pubblico locale a servizio di studenti e cittadini che devono muoversi tra i vari poli del territorio.

Rimarranno tutte le corse per gli studenti previste lo scorso anno con lo stesso percorso, orari simili e con le stesse interconnessioni già consolidate con la linea 1 per la città.

Le altre corse della linea 1 saranno tutte attive e non più a prenotazione con un nuovo percorso che prevede pure il passaggio da via Grandi, da via Papa Giovanni, via Vittorio Emanuele e dal centro di Fola.

Tutte le corse partiranno-arriveranno da Borzano a Puianello (casa della comunità), ripasseranno dal centro di Fola e percorreranno l’anello via Grandi, via Papa Giovanni XXIII e via Vittorio Emanuele II.

Le corse dedicate agli studenti continueranno invece ad estendersi a Scandiano e Bellarosa. Per la linea 72 ci sarà una nuova corsa con partenza alle 12.55 che si andrà ad aggiungere alle due già esistenti, una in mattina in andata verso la città e l’altra di ritorno con partenza dal polo di via Paterlini a Reggio alle 14.05.

La nuova corsa, a servizio principalmente dei residenti a Bellarosa, Borzano e Noce, risolverà la criticità emersa per le coincidenze tra la linea 1 e la linea 1+. "Le novità sul trasporto pubblico ad Albinea sono importanti – sottolinea Mauro Nasi, vicesindaco e assessore alla mobilità –. Insieme all’Agenzia della Mobilità abbiamo modificato il percorso della linea 1+ (Puianello-Scandiano) in modo che serva i poli più frequentati del nostro territorio, arrivando con una fermata anche in piazza, di fronte al municipio".

m. b.