Riecco ’Bike to work’. Contributi fino a 50 euro per pedalare verso il lavoro

Pedalare conviene, e non solo alla salute. Parte a Reggio Emilia la terza edizione di Bike to Work, l’iniziativa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune, che premia chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro. L’occasione non è casuale: il via arriva in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità, a conferma della volontà di fare della città uno dei laboratori italiani della sostenibilità.

Il progetto mette sul piatto 307mila euro complessivi e permette ad aziende private ed enti del territorio di aderire al bando pubblico del Comune per accedere ai finanziamenti. I lavoratori, invece, dovranno registrarsi sull’app weCity, che certifica il chilometraggio dei tragitti casa-lavoro: ogni chilometro pedalato vale 20 centesimi, fino a un massimo di 50 euro mensili, corrispondenti a 250 km. La novità dell’edizione 2025/2026 è che l’iniziativa diventa inclusiva per tutti, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. I contributi saranno anticipati dalle aziende e rimborsati successivamente dal Comune sulla base del piano spostamenti casa-lavoro.

"La nostra città, grazie al prezioso supporto della Regione, rilancia così la sua identità di città tra le più attente alla sostenibilità, che significa anche attenzione al benessere e alla salute – ha affermato il sindaco Marco Massari –. Da utente nel mio precedente lavoro ricordo l’entusiasmo e la competizione con i colleghi dell’Ausl nel voler mantenere in prima posizione l’azienda rispetto alle altre per i chilometri percorsi dai dipendenti".

Soddisfazione arriva anche dalla Regione. "La mobilità sostenibile – spiega Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, mobilità, trasporti e infrastrutture della Regione – non è solo un obbiettivo ma una pratica concreta che migliora la qualità della vita delle persone e delle città. Con il progetto Bike to Work abbiamo già dimostrato che si può incidere in maniera significativa sulla riduzione delle emissioni, oltre 386 tonnellate di Co2 all’anno. Ho scelto di partire da Reggio nei miei incontri perché questa amministrazione sta lavorando molto in tema di mobilità sostenibile con tante iniziative. Qui sono sempre stati ottenuti ottimi risultati sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento delle aziende, ed è merito anche del grande lavoro fatto dalla giunta".

"Con il Bike to Work sosteniamo in modo concreto chi sceglie la bicicletta per gli spostamenti quotidiani: un gesto semplice che migliora la qualità dell’aria, riduce il traffico e contribuisce al benessere personale – aggiunge Carlotta Bonvicini, assessora alle politiche per il clima e alla mobilità sostenibile –. Si tratta di un progetto molto apprezzato dai lavoratori, avviarne la nuova edizione durante la Settimana Europea della mobilità significa ribadire che la transizione ecologica non è un obbiettivo astratto, ma una pratica quotidiana che possiamo rendere accessibile a tutti e tutte".

I numeri confermano il gradimento. Alla prima edizione del 2021 avevano partecipato 89 aziende e 1.511 dipendenti, con 334.793 chilometri percorsi e oltre 53mila chilogrammi di anidride carbonica evitati. La seconda edizione ha fatto ancora meglio: 153 aziende coinvolte e 1.707 lavoratori, capaci di totalizzare 531.741 chilometri, saliti poi a 655mila grazie alla proroga fino al luglio 2025, con un risparmio complessivo di 92mila chilogrammi di Co2.