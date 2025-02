Riecco ‘Neve Natura’. La carica degli studenti per la 17esima edizione

Il progetto ‘Neve Natura e Cultura d’Appennino’ del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano quest’anno celebra il 17esimo anno di attività portando sulle nevi dell’Appennino più di 1.100 studenti e oltre 100 docenti provenienti da 24 istituti scolastici di 7 diverse province delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Non solo sport ma anche percorsi gastronomici di qualità che mettono in valore il meglio della cucina tosco-emiliana di montagna con prodotti locali a km zero e ricette tradizionali.

‘Neve Natura’ si conferma come un’iniziativa educativa, una scuola d’Appennino che si snoda da febbraio al 15 marzo in 42 campi di soggiorno diversi e vede la presenza di studenti provenienti da 13 istituti comprensivi e di 11 istituti superiori dalle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Lucca, Pisa, Massa Carrara e La Spezia.

"In queste 17 edizioni abbiamo fatto conoscere a quasi 9.000 studenti e insegnanti il Parco Nazionale e l’inverno d’Appennino, i valori che rappresenta, la natura, la storia, ma anche la cultura, lo sport – commenta il Presidente del Parco Nazioale, Fausto Giovanelli –. Così ‘Neve Natura’ dimostra che possono esistere modelli innovativi di educazione e turismo, mettendo in relazione territori contigui, come Toscana ed Emilia, ma storicamente lontani. Questi ragazzi scoprono un Appennino meraviglioso da visitare in inverno".

Natascia Zambonini coordinatrice del progetto: "Le scuole provengono da diverse province e ogni anno riconfermano la loro presenza a testimonianza di un rinnovato interesse".

s. b.