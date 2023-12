Riecco ‘Reggio 15’. Il giornale di satira registrato al tribunale da Stefano Salsi

di Daniele Petrone

Stefano Salsi, quindi – come tanti sospettavano in città visto che mai è stato svelato il nome dell’autore del giornale sequestrato dalla polizia locale – c’era lei dietro ‘Reggio 15’ dei mesi scorsi? Cos’è questa, una sorta di autodenuncia?

Ride. "Rispondo attenendomi, anche per rispettare il direttore responsabile, a quello che abbiamo scritto nella copertina del numero uscito oggi (ieri, ndr): ci siamo ispirati a una pubblicazione clandestina di cui nessuno conosce l’autore. La dico così: è un plagio senza essere un plagio...".

Com’è nata l’idea?

"Abbiamo appunto visto queste pubblicazioni nei mesi scorsi, io e Massimo Cavalieri (direttore responsabile e giornalista, ndr) ci siamo incuriositi. Ci piaceva. E ci siamo detti: perché non lo registriamo noi? Così, siamo partiti".

Reggio 15 è una testata antica, già esistita. L’avete ripescata...

"Abbiamo trovato negli archivi della biblioteca Panizzi i vecchi numeri del periodico di quasi mezzo secolo fa che – immaginiamo – fosse chiamato così perché aveva cadenza quindicinale. Era il giornale della sinistra radical chic dei tempi. È stato curioso vedere che all’epoca già si dibatteva per esempio del parcheggio seminterrato in piazza della Vittoria e di argomenti che sono rimasti attuali nei giorni nostri".

Qual è il vostro obiettivo?

"Recuperare questa testata storica, lasciando il bianco e nero come tratto distintivo, dando un graffio ironico. Giocando con l’informazione e lanciando il messaggio di non prendersi troppo sul serio. Ma soprattutto smuovere il contesto locale e darci un taglio col politicamente corretto che è diventato insopportabile. Ovviamente restando nei limiti".

Un modello a cui vi ispirate?

"Vogliamo essere una via di mezzo fra il Vernacoliere, senza esagerare perché siamo pur sempre a Reggio, e Dagospia".

Reggio secondo lei è pronta ad un prodotto simile?

"No. Ma uno dei punti di partenza è stato prorpio questo. Reggio non è abituata alla satira e neppure a sorridere di se stessa. Perciò sono convinto che ‘Reggio 15‘ possa fare bene a tutti. Quindi diciamo che ci siamo prefissati anche una sorta di funzione sociale".

Con quale cadenza uscirete?

"L’idea è quella di essere un bimestrale. Con una distribuzione nei bar e nei centri sociali. Gratuita, nonostante siamo autofinanziati. Poi abbiamo in mente anche un sito internet".

Chi cura tutto?

"Siamo in due per ora, io e Massimo. Ma siamo aperti a collaborazioni e segnalazioni".

È un caso che irrompete sulla scena alla vigilia delle elezioni...?

"Capisco che alla competizione elettorale possiamo dare fastidio. Ma noi vogliamo essere un po’ fastidiosi. Per smuovere retoriche e ‘cervellismo’...".

Quindi se le chiedo: chi c’è dietro a tutto ciò?

"Non c’è nessuno! Tutto nasce all’insegna della libertà e della democrazia. Ognuno può esprimersi. Il diritto alla satira è protetto dalla Costituzione. Per me è un divertimento, in primis. Nessuna dietrologia, come dicevo e non c’è alcun partito o politico che vogliamo spingere. A Reggio per qualsiasi cosa parte la danza delle interpretazioni... Parto da un dogma: ognuno è libero di esprimere punti di vista personali e se hai qualcosa da dire di interessante o di divertente, qualcuno ti ascolta. Questa è l’unica cosa che mi guida per ‘Reggio 15’. Nient’altro".

Lei però fa ha lanciato una petizione online, in una sua affollata chat su whatsapp, per la candidatura di Marco Massari. C’è chi non l’ha presa bene...

"È stata un’iniziativa da libero cittadino. Massari non lo conosco neppure. Anzi, addirittura mi dicono che lui non l’abbia presa bene e che sia stato più danneggiato che favorito...".

Ma non è che si vuole candidare lei o che aspira ad un posto in Amministrazione?

"Se mi fanno arrabbiare, quasi quasi faccio una lista ’Reggio 15’...". Risata malefica.

Un’altra cattiveria sul suo conto è che stia facendo tutto ciò per ripicca, perché con la sua agenzia di comunicazione non la fanno più lavorare con enti pubblici e politica...

"Altra dietrologia errata. Io non ho fatto militanza politica, non ho tessere. Certo, non nascondo che il mio habitat naturale sia il centrosinistra. Ma c’è chi dice che sia renziano o democristiano e chi addirittura di destra. Sa cosa le dico? Di tutto ciò me ne frego. Io sono libero. e poi lavoro principalmente per aziende...".

Però ha curato campagne elettorali però in passato.

"Sì, è vero. Entrambe quelle di Graziano Delrio sindaco. Direi che sono state un successo, no? Ma quello è il piano professionale, va distinto dal mio divertimento con ‘Reggio 15’. Per tanti è difficile capirlo. Finora la destra non mi ha mai proposto incarichi, se me lo chiedessero non avrei problemi...".

E intanto il primo numero di ‘Reggio 15’ dedica la copertina a Valeria Montanari. Quindi per voi sarà lei la candidata?

"Beh, chi vuol intendere... Noi raccogliamo le informazioni che circolano nei cosiddetti salotti politici, ma in versione 2.0. Ormai i ‘caminetti’ si fanno in chat...".