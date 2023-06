Riecco ’Ruttosound’ Stasera l’evento benefico

Ci siamo. Alla festa della Birra di Reggiolo, al parco dei Salici, arriva la serata del Ruttosound No Limits, uno degli eventi più seguiti dell’estate della Bassa, che ai "tempi d’oro" era arrivato a radunare fino a 15 mila spettatori. Come al solito l’organizzatore e presentatore Stefano Morselli ha selezionato i concorrenti dell’edizione 2023, fornendo l’elenco ufficiale dei partecipanti. Ci sono ovviamente nomi storici di questa manifestazione, come il pluricampione Rutt Mysterio, il "panzer" Alessio Masoni, la Kate, Jasmine, Ruttovibe, Alessio Calcolari, Ruttolo, Andrea Carra, Ruttatomic da Nonandola, ma anche alcuni esordienti come Nonno Ivo, Ruttacina (che arriva dalla zona del lago d’Iseo), Ruttarello (da Milano), Ruttoski (dal Trentino). In giuria Francesca Premsii Stefano Venturi (presidente), Simone Moretti, Tino Di Mauro, Jimmy Giovannoni, con ospiti RuttoGamer, Noemi e Daniele Chiti.

Previste prove di lungo (durata), potenza, parlato e freestyle. L’ingresso è gratuito. L’evento, spesso contestato ma anche capace raccogliere importanti contributi destinati a scopo benefico al Grade e ad associazioni locali, è nato per gioco, per ricordare l’ing. Marco Ferrari, prematuramente scomparso a causa di una malattia. "Il Ruttosund – racconta Stefano Morselli – è cresciuto e continua ad avere successo grazie a ragazzi eccezionali che da 26 anni ci aiutano a far divertire in maniera originale e disinteressata, mettendoci la faccia sul palco dove c’è solo voglia di divertirsi insieme al pubblico".

La festa della Birra prosegue domani con un tributo ai Guns and Roses proposto dai Revolution.

Antonio Lecci