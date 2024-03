Rientra a casa e scopre il furto: "Nessuno ha sentito, possibile?"

Rientra a casa e trova l’appartamento a soqquadro e la cassaforte asportata dal muro. E accaduto l’altra sera nell’abitazione di Francesco Vergati in via Franchini. Dalle immagini della videosorveglianza è stato appurato che i ladri sono entrati in casa alle 19.30 e sono usciti alle 20.30. "I malviventi – spiega Francesco - si sono arrampicati al 2° piano. Una volta entrati, con un flessibile hanno aperto la cassaforte (foto).Hanno lavorato per mezz’ora, con un rumore infernale rumore, ma nessun passante si è chiesto che razza di lavoro si stesse facendo a quell’ora in una casa". E’ arrabbiato soprattutto per la violazione della propria casa: "Mi sono sentito stuprato nell’anima", dice ancora la vittima del furto. "Quando sono entrato in casa ed ho visto tutto quel caos, ho provato non solo rabbia ma anche l’amarezza di non poter stare tranquilli nemmeno in casa". Francesco tiene a fare un appello: "Vi prego, non sottovalutate mai nulla, le forze dell’ordine sono a disposizione del cittadino. Evitiamo queste violenze psicologiche ai nostri vicini o concittadini, quando nel tornare, entrando in casa, nella stessa sembra che sia esplosa una bomba, quando vedete o sentite cose o rumori strani o che vi insospettiscono, chiamate i carabinieri, non voltatevi da un’altra parte". Sul furto stanno indagando i carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza cui i ladri non sobo sfuggiti.

Nina Reverberi