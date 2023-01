Rientrato lo stop Diesel Euro 5

Da oggi torna sotto la soglia d’allerta la qualità della nostra aria, così come in tutta la Regione. Dopo giorni consecutivi passati sotto una coltre grigia di smog, quindi, per oggi è previsto un miglioramento. Il bollettino di Liberamolaria segna semaforo verde, infatti, per la nostra provincia. Rimangono comunque in vigore le misure antismog generali, quindi lo stop dalle 8,30 alle 18,30 dei veicoli inquinanti, compresi gli Euro 4 diesel e gli Euro 2 benzina. Vale anche lo stop ai ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso e agli autoveicoli metano-benzina e Gpl-benzina fino a euro 1 compreso.