"Rientro difficile per i ragazzi" L’emergenza lascia strascichi "Bullismo? Le famiglie aiutino"

di Mariagiuseppina Bo

"L’anno scolastico è iniziato ancora sfocato dalla nebbia di qualche incertezza per la situazione sanitaria, è proseguito regolarmente, col pieno ritorno all’ordinario. La fatica per studenti, famiglie e docenti è stata notevole, come se la pausa imposta rendesse più arduo il ritorno".

Questo è il primo resoconto a caldo della presidente dei dirigenti della scuola superiore, Rossella Crisafi, dirigente dell’Ariosto Spallanzani. I problemi si sono acuiti, come il bullismo. "Ora, a Reggio ed in Italia si dibatte attivamente sui casi di bullismo – afferma Crisafi – Ma, a Reggio, l’impressione non è di un aumento dei casi. Alcuni episodi permangono, ma in numero contenuto e sono sempre oggetto di attenzione e prevenzione. I casi eclatanti di violenza che ricorrenti si presentano alle cronache, però, devono farci riflettere: sono la spia di allarme di una crisi crescente. Forse la scuola da sola non potrà rimediare, ma certo è suo compito collaborare alla lotta contro questi episodi". Crisafi continua: "Le fragilità di alcuni studenti, si sono accentuate notevolmente, più per il peso del rientro che per l’isolamento vissuto, come se gli adolescenti non volessero tornare a confrontarsi con il mondo, ma chiedessero di rientrare in quel nido protetto nel quale si erano racchiusi durante i mesi di emergenza. Le scuole cercano, come sempre, di mantenere l’equilibrio sottile e precario tra i modelli del passato, la tradizione culturale, il dovere di tramandarla e l’avvicinamento ai giovani, il supporto alle loro fragilità".

Cosa fare? "Creare alleanza con le famiglie, la mia limitata esperienza mi ha insegnato che se c’è comunanza di sentire tra la scuola e la famiglia, qualsiasi crisi si può superare. Poi, un’impostazione nuova di scuola, che accomuni tradizione del sapere ed educazione profonda in ogni suo aspetto. Che la si chiami Educazione civica, Lotta al bullismo, Educazione alla cittadinanza digitale, non si tratta di una disciplina in più: è un modo di essere, che gli studenti dovrebbero vivere a scuola".

L’obiettivo è ampio. "Formare la persona: lo sforzo di tutte le scuole, di qualsiasi ordine e indirizzo, come le iniziative del ministero, l’istituzionalizzazione del docente tutor, i finanziamenti del piano resilienza, l’apertura pomeridiana, i progetti di inclusione". Quale modello per i giovani? "La società mostra sempre più la propria fatica nell’offrire ai ragazzi modelli accettabili, limiti e ordine. Si chiede loro di essere sé stessi e di essere felici e, nel periodo più difficile della ricerca di identità, i ragazzi non sanno più rispondere a queste richieste, apparentemente semplici, in realtà immense. Chi di noi può, sebbene adulto, dire con certezza che ’è sé stesso’ che ’si è pienamente realizzato’? Imporlo ai nostri giovani così prematuramente è imporre loro una gara senza speranza di arrivo e vittoria". La scuola assorbe le contraddizioni della società. La fatica di dirigenti e docenti continuerà a crescere progressivamente, con ragazzi che hanno problemi di ‘tenuta’ psicologica sempre maggiore, aumenta anche la conflittualità anche con i genitori. Come sono le famiglie? " Si nota la fatica delle famiglie davanti alle prime difficoltà dei figli e la tentazione di togliere dalla loro strada ogni inciampo, cosa in realtà impossibile e probabilmente deleteria. In questa mancanza di confini e limiti, le famiglie e i docenti sono ugualmente in difficoltà. I modelli con i quali sono cresciuti non bastano: servono, per guidare i nostri ragazzi, modelli nuovi, che ancora non abbiamo pienamente sperimentato e non sempre riusciamo a comprendere ed attuare".