Riese-Boretto si disputerà mercoledì

Già riprogrammato il derby Riese-Boretto del girone B di Promozione rinviato domenica per campo impraticabile. La sfida andrà in scena mercoledì prossimo alle 14.30, perché il Comunale di Rio Saliceto non ha l’illuminazione. Le prime decisioni del 2024 da parte del giudice sportivo regionale dopo la prima di ritorno di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza una giornata a Coscelli e Daniele Calabretti (Bagnolese), Rizzi (Brescello Piccardo), Guerri (Fabbrico), Borghi e Sanè (Montecchio) ed Errichiello (Rolo). In Promozione multa di 150 euro al Baiso/Secchia per intemperanze dei propri sostenitori in trasferta. Out fino a mercoledì prossimo il vice-allenatore Luca Costa (Bibbiano/San Polo) per proteste verso l’arbitro. Un turno a Silipo (Baiso/Secchia), Bonaccio e Saviola (Luzzara).