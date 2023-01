Rievocazione di Lenin a Cavriago 2023: colbacchi in testa, cori e pugni alzati / Video

Cavriago (Reggio Emilia), 22 gennaio 2023 – La guerra in Ucraina e il governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni hanno dato una connotazione particolarmente battagliera alla celebrazione di Lenin nel 99esimo anniversario della morte, svoltasi nell’omonima piazza davanti al Busto donato dall'Unione Sovietica a Cavriago nel 1970.

Una ventina di ‘compagni’ con le bandiere rosse del Partito marxista-leninista e del PCarc hanno - con discorsi, deposizione di ciclamini e garofani rossi, e canti - reso omaggio al "grande maestro del proletariato” di cui si esalta non solo il pensiero ma anche l’azione politica.

Nonostante la pioggerellina che ingrigiva cielo e la piazza, lo scarlatto delle bandiere, i colbacchi che qualcuno indossava, il fervore dei cori e i tanti pugni alzati ripetutamente, hanno reso particolarmente calorosa la manifestazione a cui ha partecipato anche una delegazione dall’Alto Verbano.

Tra citazioni di Stalin, Mao e Marx, il discorso di Denis Branzanti (segretario regionale Pmli) ha condannato con forza la politica “neo-zarista ed imperialista” della Russia di Vladimir Putin, sottolineando che la massima solidarietà va data ai popoli che lottano per la libertà.

In particolare è stata letta in senso anti-putiniano la frase in cui Vladimir Il'ic Ul’janov affermava: "Noi esigiamo la libertà di autodecisione, cioè l’indipendenza, cioè la libertà di separazioni delle nazioni oppresse”.

Il relatore ha aggiunto: “Oggi l’Urss non esiste più, distrutta dall’interno dai rinnegati revisionisti da Krusciov a Gorbaciov, smembrata dalla varie cricche borghesi nazionaliste e mafiose… si è riformato quello che Lenin e Stalin avevano combattuto e che nutre i sogni imperialistici guerrafondai e neonazionalisti del nuovo zar del Cremlino… Non deve trarre un inganno il fatto che l’Ucraina è appoggiata anche dagli Usa, dalla Nato e dalla Ue imperialisti”.

L’Italia “capitalista ha sempre partecipato alle guerre imperialiste per la spartizione del mondo e per il saccheggio dei Paesi più poveri” – ha aggiunto -; bisognerebbe per i comunisti rinunciare a qualsiasi missione militare e isolare Putin sul piano diplomatico, commerciale ed economico.

Il governo Meloni “conclude la Marcia su Roma elettorale iniziata dal Msi nel 1946”. Branzanti ha infine lanciato un appello ai comunisti e non solo: “Occorre fare anche un’opposizione di classe anti-fascista… Creare nella pratica un fronte unito più ampio possibile composto dalle forze anticapitaliste, a cominciare da quelle con la bandiera rossa, dalle forze riformiste e dai partiti parlamentari di opposizione. Senza settarismi, pregiudizi ed esclusioni”.

Si chiedono la risoluzione del caro bollette, gli aumento dei salari e delle pensioni, l’abolizione della Legge Fornero e della autonomia regionale differenziata, assunzione dei precari, attenzione alle periferie e alle al Mezzogiorno e per le fasce più deboli della popolazione.