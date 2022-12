Rievocazione storica in sala del Tricolore

È stato definito nei dettagli il programma delle celebrazioni, il 226esimo per la precisione, della Giornata Nazionale della Bandiera, il 7 gennaio, giornata in cui nacque il Primo Tricolore. In rappresentanza del Governo parteciperà all’evento, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani (come anticipato nei giorni scorsi) a cui verranno riservati gli onori militari. Successivamente vi sarà l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale. Non solo, nella circostanza sarà presente la Bandiera di Guerra del 87° Reparto comando Supporti tattici ’Friuli’, oltre alla Guardia civica reggiana. Saranno questi i momenti che sublimeranno il primo atto ufficiale di sabato prossimo, intorno alle 10, in piazza Prampolini, dove vi sarà la cerimonia di apertura delle Celebrazioni alla presenza del ministro Ciriani, del sindaco Luca Vecchi e delle altre autorità. Alle 10.45, in Sala del Tricolore, avverrà il saluto del Primo Cittadino e la consegna della Costituzione italiana a delegazioni di Associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme. Alle 11,30, ci si sposterà al Teatro Municipale, dove si susseguiranno gli interventi del sindaco, del presidente della Provincia Giorgio Zanni, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il momento culminante di questa parte di programma, sarà la lectio magistralis del professor Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio e l’intervento conclusivo del ministro Ciriani. Al termine dell’incontro al teatro Municipale, l’esibizione della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Tra le varie iniziative collegate, da segnalare che il 7 gennaio il Museo del Tricolore sarà aperto con orario continuato dalle 11,30 alle 18 (possibili visite guidate dalle 11,30 alle 16,30). Alle 15, 15,30 e 16, in Sala del Tricolore, si terrà la rievocazione storica: Napoleone e il Tricolore, la città italiana più matura per la libertà, a cura dell’Associazione per la ricostruzione storica Les Grognards de l’Armée d’Italie, cui seguirà, alle 17, concerto Armonie dalla patria della bandiera, omaggio alla memoria del professor Giovanni Marzi, con esibizione della Filarmonica Città del Tricolore. Infine, l’8 gennaio alle ore 17, sempre in Sala del Tricolore vi saranno i Canti di Festa intorno al Tricolore.

