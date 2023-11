Rievocazione storica per la fiera del Patrono Oggi a San Martino in Rio e Meletole di Castelnovo Sotto si svolgono fiere con mercatini, stand, gastronomia e rievocazioni storiche con figuranti e musici in costume d'epoca. Alle 11.30, 15 e 17.30 rappresentazioni del gesto di solidarietà del Santo.