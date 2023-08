Rifacimento del manto stradale della tangenziale

Si avvicina l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale, effettuati a cura della Provincia, nel tratto della tangenziale che unisce Montecchio a Calerno.

Il calendario del cantiere prevede che dal 21 al 26 agosto si intervenga (zona in rosso nella cartina pubblicata a fianco e tratta dal sito del Comune) da Rotonda di Strada Barco a Rotonda di Strada Bassa. Questo sarà l’intervento destinato a provocare i maggiori disagi alla circolazione automobilistica, con interruzione totale nei due sensi di marcia (strada chiusa) e traffico deviato su altre strade (in particolare i mezzi pesanti da Calerno direzione Corte Tegge.

Il secondo intervento è in programma dal 28 agosto al 17 settembre e sarà interessata la zona (in giallo sulla mappa a fianco) da Rotonda Strada Bassa a Calerno. In questo caso i lavori saranno interrotti a tratti e sarà comunque garantita la circolazione a traffico alternato.