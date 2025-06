Rifatti a Caselline i collegamenti ciclopedonali

Lavori conclusi su due sentieri del territorio di Albinea con l’obiettivo principale di migliorare i collegamenti ciclopedonali. La prima opera è il rifacimento della pista ciclopedonale di 300 metri che collega il cimitero di Caselline, che si trova in via Monterampino, a via Nenni. "Grazie ai lavori è stato spianato e rifatto il terreno, sono stati risagomati i fossi, creati tagli per lo scolo delle acque ed è stata tagliata quella parte della vegetazione che invadeva il sentiero", spiegano dall’amministrazione comunale di Albinea annunciando il completamento dei lavori.

La seconda opera è stata invece la realizzazione ex novo di una parte di sentiero, della lunghezza di trenta metri, che completa il collegamento tra via Monterampino a via della Tenuta.

L’investimento totale è di circa 33mila euro e comprende anche un terzo intervento che verrà poi concretizzato nel corso dell’estate. Si tratta della costruzione di una nuova pista ciclopedonale che collegherà gli orti comunali di via Cosmi con via Togliatti.

m. b.