Rifila un pugno in faccia all’attuale fidanzato della sua ex

A metà agosto erano stati diversi gli interventi di forze dell’ordine e soccorsi sanitari a Correggio, per liti e risse varie, anche in centro. Episodi di cui si era occupato il Carlino, evidenziando anche un certo disagio da parte di residenti e frequentatori. E alcuni di questi, il 16 agosto scorso, erano stati testimoni di un’aggressione avvenuta ai danni di un uomo di 48 anni, "reo" di essere l’attuale compagno dell’ex fidanzata dell’indagato, un uomo di 41 anni ora denunciato alla magistratura per lesioni. La vittima è stata avvicinata dal 41enne, arrivato in bicicletta con atteggiamento alterato dal punto di vista psicofisico.

"Non ti permettere di parlare male di me", avrebbe detto. Poi uno sputo contro l’uomo, che era seduto su una panchina, con il suo cane. La vittima si è alzato per allontanarsi, ma è stato raggiunto dal 48enne e colpito con un pugno al volto. Sono stati chiamati i carabinieri, ma al loro arrivo l’aggressore aveva già deciso di allontanarsi. Il 48enne ha riportato traumi guaribili in pochi giorni, medicati in pronto soccorso. I carabinieri della caserma di Correggio, raccolta la denuncia formale dell’aggredito, alla fine degli accertamenti hanno provveduto alla denuncia del 48enne, anche a fronte delle dichiarazioni dei testimoni, i quali risultano aver confermato la versione accusatoria. E per il 41enne è scattata la denuncia alla magistratura.