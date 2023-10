Rifiuta di fare l’alcoltest: mezzo sequestrato e patente ritirata

Non è passata inosservata, la notte tra sabato e domenica, la presenza di diversi equipaggi di carabinieri e polizia locale, impegnati in un servizio coordinato di controllo a Novellara, attraverso passaggi in alcuni quartieri e accertamenti sulla viabilità stradale e in alcuni esercizi commerciali. Agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, insieme a carabinieri della compagnia di Guastalla, hanno effettuato verifiche in bar, locali pubblici in generale, con qualche passaggio pure nel quartiere di via Nova, dove nei giorni scorsi qualcuno ha lanciato bottiglie incendiarie contro la casa di un dirigente dell’associazione indiana che gestisce il locale tempio Sikh, forse nell’ambito di qualche "disputa" interna alla comunità straniera.

Nel corso dei controlli è stato fermato un uomo di 39 anni, abitante nella zona, alla guida di un furgone, il quale però si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest con l’etilometro. Come prevede la legge, oltre alla denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento, l’uomo si è visto anche ritirare la patente di guida, oltre al fermo amministrativo del furgone in suo possesso. Nel servizio a Novellara sono stati controllati 124 veicoli e 167 persone. Dei conducenti sottoposti alla verifica, nessuno è risultato irregolarmente alla guida, ad eccezione del 39enne denunciato per il rifiuto a sottoporsi al test con l’etilometro.