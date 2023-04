Rifiuti abbandonati da pescatori di frodo

E’ forte l’impegno di tanti volontari per tenere pulito l’ambiente, con periodiche attività di raccolta rifiuti in luoghi pubblici. Pieno successo, domenica a Guastalla, per l’attività del locale gruppo Plastic Free, che ha scelto la zona della golena del Po per togliere scarti di ogni tipo da una vasta area di tutela ambientale. Diversi quintali di spazzatura sono stati raccolti: molta plastica, vetro, ma anche carcasse di biciclette, pezzi di motore, perfino vecchi sistemi informatici di prima generazione, oltre a una infinità di mozziconi di sigaretta. Ma non solo: i sopralluoghi delle varie squadre di volontari hanno fatto emergere una situazione di forte degrado anche lungo alcune spiagge della golena. Rifiuti di ogni tipo si trovano in aree difficilmente raggiungibili, se non in barca o a piedi. Non si escludono scarti abbandonati pure da pescatori di frodo, legati a un fenomeno diffuso sul Po e che finora non sembra aver trovato adeguato contrasto da parte delle istituzioni. Anche negli ultimi giorni sono stati segnalati uomini su imbarcazioni, dotati di eco-scandaglio, canne da pesca ma anche di grandi reti. Spesso la "pulizia" del pesce catturato avviene sulle spiagge, lasciando sul posto rifiuti di vario tipo. Nei prossimi giorni è prevista un’attività mirata, con volontari equipaggiati, per ripulire anche quelle zone di spiaggia maggiormente interessate dal degrado dovuto proprio alla presenza di rifiuti. Da segnalare, inoltre, il plauso che i volontari di Plastic Free hanno ottenuto domenica da numerosi frequentatori del lido.

Antonio Lecci