Rifiuti abbandonati in strade e canali A Villa Seta cresce la rabbia dei residenti: "’Ronde’ per fronteggiare questi incivili"

Rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, in fondo agli argini, perfino in fondo ai canali di bonifica o a corsi d’acqua. Una situazione di degrado che, purtroppo, finisce troppo spesso per essere pagata con soldi pubblici, di tutti i cittadini, per consentire il recupero degli scarti e il loro regolare smaltimento. Ma a Villa Seta di Cadelbosco Sopra i residenti sono stanchi di questa situazione. E dopo l’ennesimo "abbandono plurimo" di rifiuti, non solo qualcuno ha deciso di piazzare un cartello con tanto di "commento" destinato agli autori del reato ambientale, ma è stato anche avviato un percorso per arrivare a una specie di "controllo territoriale", con la possibilità di veri e propri appostamenti, con "ronde", per cercare di fronteggiare il preoccupante fenomeno.

Il sindaco Luigi Bellaria, dopo la segnalazione sulla presenza dei rifiuti, ha richiesto e sollecitato l’intervento degli operatori di Iren, che hanno provveduto, dopo alcuni giorni, a recuperare gran parte dei rifiuti abbandonati. Si attendono attrezzature adeguate per recuperare in sicurezza gli scarti abbandonati lungo l’argine (tra cui una vecchia lavatrice) e nel canale di bonifica.