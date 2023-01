Rifiuti abbandonati, in un anno 52 sanzioni Il commissario grato alle guardie ecologiche

Sono numerose le segnalazioni per discariche abusive e abbandono di rifiuti di vario tipo sul territorio di Correggio. Nella maggioranza dei casi si tratta di episodi che, purtroppo, restano impuniti. Ma nel corso del 2022 sono state 52 le sanzioni amministrative elevate dal Comune proprio per abbandono di rifiuti, anche grazie ai controlli effettuati dalle Guardie giurate ecologiche volontarie.

Le sanzioni hanno permesso di recuperare una somma di 2.300 euro. Ben poco rispetto ai costi aggiuntivi, a carico della collettività, che si è costretti a spendere per operazioni di pulizia o bonifica delle aree interessate da gesti incivili.

"Le sanzioni – conferma il commissario straordinario del Comune, Salvatore Angieri – riguardano in particolare abbandoni di rifiuti nei pressi di contenitori stradali, un fenomeno che risulta particolarmente sgradito e rispetto al quale occorre mantenere un’alta attenzione. Ringrazio i volontari delle Ggev con i quali abbiamo una convenzione, per la competenza e disponibilità su tutela dell’ambiente e contrasto a questo genere di incuria. Insieme al lavoro delle Ggev e della polizia locale, stiamo utilizzando anche il sistema di telecamere mobili e siamo al lavoro per estendere la rete di videosorveglianza, anche nel piazzale del Centro raccolta rifiuti, in via Pio La Torre".