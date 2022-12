Rifiuti abbandonati, rabbia a Luzzara A Castelnovo ecco le fototrappole

I numerosi casi di abbandono di rifiuti e discariche varie, nei giorni delle festività natalizie, ha destato la protesta non solo di cittadini ma anche di amministratori pubblici.

A Luzzara l’assessore a ambiente e decoro urbano, Vanni Giovanardi, ha puntato il dito contro situazioni di degrado (nella foto un’immagine eloquente): "Questo è spregio, inciviltà, offesa per il nostro paese.

Noi amministratori e noi cittadini responsabili ci impegniamo perchè "casa nostra" sia la più decente possibile e perchè il luogo in cui conviviamo sia all’altezza di un vivere moderno e civile.

Evidentemente alcuni di noi non la pensano così. Cerchiamo di istruire e correggere questo indecente malcostume".

Intanto, a Castelnovo Sotto sono state installate le fototrappole proprio per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Il sistema di videosorveglianza sarà attivo da inizio 2023, dopo le verifiche tecniche, permettendo di cogliere sul fatto coloro che, invece di smaltire correttamente i rifiuti, li lasciano all’esterno. Le fototrappole sono state collocate nei luoghi in cui con più frequenza si sono registrati abbandoni. "Ci eravamo impegnati a intervenire su questo malcostume e l’abbiamo fatto – spiega il sindaco Francesco Monica – pur proseguendo i percorsi di informazione e di educazione alla cittadinanza.

Le sanzioni non sono il solo e unico rimedio, ma inserite in un percorso di crescita collettivo per risolvere il problema degli abbandoni dei rifiuti: un malcostume dannoso per ambiente e decoro urbano".