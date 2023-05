Rifiuti, da lunedì inizia la raccolta porta a porta Verso la tariffa puntuale

Nel comune di Vezzano lunedì 8 maggio inizierà la raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ che prevede l’utilizzo di un contenitore per la frazione organica e l’assegnazione, a ogni utenza attiva, di un contenitore per i rifiuti indifferenziati, dotato di microchip e associato all’intestatario dell’avviso di pagamento. L’avvio del porta a porta, annunciato da alcuni mesi dal Comune, è il presupposto per attivare, dal 1° luglio, la tariffazione puntuale della tassa rifiuti (Tari).

Il sistema Tari puntuale lega parte dell’importo della quota variabile dell’avviso al volume di rifiuto indifferenziato prodotto con l’addebito di un numero minimo di vuotature annuali. Famiglie e imprese hanno ricevuto la visita degli informatori Iren. Nella prima fase, dall’8 maggio al 30 giugno, la raccolta sarà senza conteggio delle vuotature. Dal 1° luglio si passerà al conteggio delle vuotature dell’indifferenziato (bidoncino grigio).

Per il ritiro dei bidoni dedicati all’organico non ci sono vuotature minime, ma il cittadino può conferire a ogni passaggio come da calendario. Rimangono invece i raccoglitori stradali della plastica, del vetro e della carta.

mat.b.