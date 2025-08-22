"Rifiuti e degrado davanti al centro migranti"

Rifiuti abbandonati davanti agli appartamenti del centro di accoglienza per richiedenti asilo a Case Ponte Enza nel comune di Gattatico. Alcuni cittadini, residenti nella zona, hanno denunciato il problema e chiedono urgenti provvedimenti per evitare nuovamente spiacevoli disagi. Diversi sacchi di spazzatura sono lasciati davanti alla palazzina composta da tre appartamenti gestiti dal centro sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio.

"Da alcuni mesi – dicono i vicini di casa – gettano i rifiuti di fronte alla strada davanti al centro di accoglienza. Spesso sono abbandonati dalle persone che vivono all’interno dell’edificio, ma anche d’altre famiglie straniere che vivono nel quartiere. I bidoni della raccolta indifferenziata sono spariti da alcuni mesi. E’ purtroppo una situazione di degrado da risolvere rapidamente: è stata già segnalata al Comune di Gattatico e alla Papa Giovanni XXIII, ma ad oggi nulla è stato risolto. E’ importante rispettare le corrette regole per la gestione e raccolta dei rifiuti. In estate c’è ovviamente un forte odore sgradevole e attorno ai sacchi abbiamo perfino notato dei topi". I cittadini riferiscono inoltre che era stato "già compiuto un sopralluogo da parte dell’assessore all’ambiente del Comune di Gattatico. Ad oggi nulla è stato risolto e continuano a lasciare incivilmente i grandi sacchi dell’immondizia. E’ certamente fondamentale portare rispetto al paese evitando condotte inappropriate che creano soltanto incuria. Non mancano le lamentele tra le famiglie per queste azioni davanti al centro di accoglienza: abbiamo affrontato la questione anche con gli stessi ospiti, ma non è cambiato nulla".

I cittadini sperano "nell’immediata risoluzione della problematica che sta creando parecchi disagi ai residenti della zona, amareggiati per quello che sta continuando a succedere".

Federica Zambelli, responsabile del progetto richiedenti asilo della Papa Giovanni XXIII di Reggio, assicura che "stiamo cercando di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti assieme ad Iren. Conosciamo la situazione. E’ un problema anche per noi e da parte nostra c’è molta attenzione e preoccupazione. Stiamo eseguendo delle verifiche in merito perché è emerso che c’è anche una persona, non ospite della palazzina, che lascia i rifiuti all’esterno della struttura".

Matteo Barca